Історична драма «Черкаси» виходить на широкі екрани

В Україні стартує прем’єрний показ воєнної екшен-драми «Черкаси» за участі творчої команди. Фільм заснований на реальних подіях в Криму навесні 2014 року. Допрем’єрний показ стрічки у Львові відбудеться вже цієї п’ятниці, 21 лютого. Про це Львівському порталу повідомили організатори показу.

Фільм створювався у тісній співпраці та завдяки сприянню Воєнно-Морських Сил та Генерального Штабу Збройних Сил України. Силовими відомствами були надані справжні кораблі флоту та спеціальне військове обладнання, а для фільмування екшн сцен залучалась бойова армійська авіація, військовослужбовці, в тому числі спецпризначенці (морські котики). Деякі сцени знімались під час безпосередніх навчань ВМС України.

В окремих містах туру до презентації картини долучиться командир «Черкас» Юрій Петрович Федаш, який особисто керував тральщиком під час анексії Криму 2014 року.

«У той час коли президент Янукович втікає з України, а Крим захоплюють «зелені чоловічки». Починається окупація Кримського півострову. Екіпаж тральщика «Черкаси» повертається на базу з навчання, але порт вже втрачений. «Черкаси», разом з іншими кораблями українського флоту опинилися заблоковані в озері Донузлав – шлях до моря перекрили затопленими судами. Українські кораблі здаються один за одним, лише екіпаж «Черкас» чинить опір і продовжує відважну, хоч і безнадійну, боротьбу з ворогом. Екіпаж три тижні чинив опір ворогу, і був єдиним з 9 українських кораблів, хто не спустив державний прапор… Це історія про звичайних людей, які в один час зрозуміли, у чому їх призначення, і що таке Батьківщина. Це кіно про новітню історію України», – йдеться у повідомленні.

Фільм натхненний реальними подіями. Він розповідає про мужню оборону однойменного тральщика «Черкаси», заблокованого російськими окупаційними військами у бухті Донузлав у березні 2014 року під час анексії Криму.

З команди справжніх «Черкас» у фільмі знялися матроси Михайло Воскобойнік. Антон Толмачев, Дмитро Зайченко (Останній скінчив служити на «Черкасах» у 2012 році, 2 роки перед подіями, але є прототипом персонажу «Зайця» у фільмі та грає другопланову роль). Також у масових сценах були задіяні моряки з команди буксиру «Корець».

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«Усвідомлював, що ризикуємо. Але якщо помирати, смерті хотілося швидкої», – згадує тодішні поді в Криму матрос-контрактник Михайло Воскобойнік, якому було всього 20 років.

Воєнним консультантом у стрічці виступив справжній командир «Черкас» – Юрій Федаш. Під час подій 2014-го року корабель він залишив останнім – як і належить командирові.

Нині капітан 2-го рангу служить в штабі Командування Військово-морських Сил в Одесі. За особисту мужність, вірність військовій присязі під час подій в Криму офіцер, якому цьогоріч виконується 40 років, нагороджений орденом Данили Галицького.

На екрані образ командира «Черкас» втілив Роман Семисал – актор театру та кіно, учасник Антитерористичної операції, виконавець однієї з ролей у фільмі «Кіборги».

Всеукраїнська прем’єра воєнної екшн-драми відбудеться у мережі кінотеатрів «Кінопалац». Прокат розпочнеться 27 лютого 2020 року, у 6-ту річницю анексії Криму.