До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста у 2019 році від підприємців та компаній Львова. Та відповідно до цього розрахував, які зарплати в середньому отримують працівники закладів. Як виявилося, деякі відомі ресторани та готелі міста офіційно платять своїм працівникам зарплати на рівні мінімальної.

Львівський портал ознайомився з інфографікою департаменту економічного розвитку ЛМР та розповідає, як сплачують податки відомі компанії, ресторани, готелі та супермаркети Львова, а також які ж офіційні зарплати вони платять своїм працівникам.

ТОП-5 найкращих платників податків до бюджету Львова

За інформацією департаменту економічного розвитку міськради Львова, у 2019 році до бюджету міста надійшло 6,7 млрд грн податку з доходів фізичних осіб (ПДФО).

У ТОП-5 найкращих платників податків увійшли дві державні структури, а також три приватні компанії. Зокрема за минулий рік до бюджету Львова найбільше сплатила податків Укрзалізниця – 202,1 млн грн, на другому місці Національний університет «Львівська політехніка» – 71,1 млн грн. На третьому місці – компанія «Нестле Україна», яка сплатила 39,6 млн грн податків, далі йде «Кредобанк» – 33,8 млн грн. П’яте посідає фірма «Галичфарм», яка у 2019 до бюджету Львова сплатила 30,7 млн грн.

Хто отримує у Львові найбільшу заробітну плану?

У списку із найбільшими зарплатами перші чотири місця займають IT-компанії. Середня заробітна плата у перших двох ІТ-компаній, які попросили не оголошувати їх назву, складає 114 та 94 тисяч грн. Далі у переліку за розміром зарплати IT-компанії – «Міта-Техніка», яка в місяць в середньому платить своїм працівникам 66,4 тис. грн, та «Сілего технолоджі (Україна)», де середня зарплата становить 46,3 тис. грн.

Наступні дві позиції займають компаній, які працюють у галузі торгівлі. Це – «СП Фукс Мастила Україна» та «Гефелє Україна». Середня заробітна плата у компаніях коливається від понад 30 тис. грн до 41 тис. грн.

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Далі у переліку компанії із найвищими зарплатами – «Концерн-Електрон», де в місяць виплачують працівникам в середньому 27,3 тис. грн. Наступна позиція – у «Медичничого центру Святої Параскеви»: середня зарплата становить 24,6 тис. грн. Також у список компаній із найбільшими зарплатами потрапила фірма «Галичфарм», де офіційна зарплатня в місяць в середньому становить 21,3 тис. грн. Замикає десятку «Нестле Україна НБС Європа» із середньою зарплатнею 21,1 тис. грн.

Як сплачують податки ресторани та готелі Львова?

У департаменті економічного розвитку Львівської міської ради опрацювали також і сплату податків суб’єктами підприємництва міста. Загалом було розглянуто 54 ресторани, 24 готелі та 141 супермаркет міста. Так, у 2019 році до міського бюджету ресторани Львова сплатили 15,6 млн грн ПДФО, готелі − 12,3 млн грн, а супермаркети − 93, 8 млн грн.

У ТОП-3 найбільших платників податків серед ресторанів та готелів потрапили:

готель-ресторан «Леополіс» − середня зарплата становить 16,8 тис. грн;

готель-ресторан «Панорама» − середня зарплата становить 10,7 тис. грн;

готель Ibis – середня зарплата становить 11,1 тис. грн.

Директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич повідомила, що лише у 6 з 70 ресторанів та готелів Львова зарплата становить від 8 до 17 тис. грн. У всіх решта закладах виплачують заробітну плату на рівні мінімальної.

Зокрема у Grand Hotel Lviv офіційна середня заробітна плата — лише 4,4 тис. грн. Схожа ситуація і в готелі «Модерн»: середньому працівники готелю за місяць отримують 4,4 тис. грн. А в готелі «Жорж», що на площі Міцкевича, середня офіційна зарплата становить 5,8 тис. грн.

Схожа ситуація із зарплатами і у ресторанах Львова. Ірина Кулинич повідомила, що нічний клуб Fashion Club за рік до бюджету Львова сплатив 19 тис. грн ПДФО. А у закладі офіційно працює лишень 2 людини, середня заробітна плата яких у місяць становить 4,3 тис. грн. Натомість у ресторані

«Аналогічно, ресторан «Чесне м’ясо» − там взагалі ніхто не зареєстрований. А ще одна ресторація на площі Ринок, яка називається «Оцет», сплатила 5,5 тис. грн податку бюджет міста», − додала Ірина Кулинич.

Загалом, як стверджують у мерії, через недобросовісну сплату податків суб’єктами підприємництва місто у 2019 році зазнало значних втрат. Мова йде про 28 млн грн.

Державні установи VS приватні

У мерії Львова також порівняли, як у 2019 році сплачували податки приватні та державні установи. Ірина Кулинич повідомила, що часто у бюджетних установах працівник отримує близько 8,7 тис. грн нарахованої заробітної плати, тобто близько 7 тис. грн «на руки». За рік орієнтовно цей працівник сплачує 11,3 тис. грн податку. Натомість, як стверджує посадовиця, працівник бізнесу, який працює у готелях та ресторанах і офіційно отримує зарплату, наприклад, 4,6 тис. грн, сплачує податку лише 5,9 грн на рік.

«Хоча 100% вони мають ще надходження у конвертах, бо у центрі міста у таких дорогих закладах ніхто не може мати такої низької зарплати… Також ми зробили ще одну аналогію: ми взяли по чисельності, наприклад, школу № 93, де працює 146 працівників. Там середня заробітна плата − близько 10,1 тис. грн і, відповідно, ПДФО за рік сплачено 2 млн грн. У той же час «Кумпель-груп», де працює приблизно аналогічна кількість працівників, сплатили до бюджету лише 900 тис. грн, що вдвічі менше. Насправді це є дуже великі втрати до міського бюджету», − пояснила посадовиця.

Яка ситуація із супермаркетами Львова?

У департаменті економічного розвитку проаналізували сплату ПДФО і найбільшими львівськими супермаркетами. У мерії відмічають, що у 2019 році більшість власників мереж магазинів забезпечили своїх працівників гідною заробітною платнею. Середня зарплата у львівських супермаркетах становить від майже 10 тис. грн до 17 тис. грн. Згідно з інфографікою, на сьогодні лише у мережі магазинів «Близенько» середньомісячна заробітна плата становить 4,2 тис. грн.

«Ми провели експеримент. Ходили до магазину і приносили всі чеки у департамент, для того, аби можна було опрацьовувати, хто куди платить, які кошти. Серед супермаркетів є дуже цікава інформація: лише мережа магазинів «Близенько» працює із середньомісячною заробітною платою 4,2 тис. грн. На касах магазинів «Близенько» видають по три чеки: окремо акцизні товари, окремо овочі та решта група товарів. Натомість, якщо ти купуєш м’ясні товари, то чеку тобі не дають взагалі. Тут є наші львівські власники, однак їм дуже далеко до рівня заробітної платні інших супермаркетів», − наголосила Ірина Кулинич.

Найбільші платники акцизу в 2019 році у Львові

У 2019 році до бюджету Львова надійшло 360 млн грн акцизного податку. Так, найбільшими платниками акцизу були: TEDIS Ukraine, «Чарка до свята», «Сільпо» та інші.

Також у департаменті економічного розвитку ЛМР повідомили і середню суму сплати в місяць акцизного податку цілодобових алкомаркетів у 2019 році. Зокрема торік найменше податків в місяць сплачувала мережа магазини «Напої світу». Таких алкомаркетів у Львові є 18. Згідно з інфографікою, в магазині вдень офіційно продавалися три пляшки алкоголю.

У той же час, у мерії повідомляють, що у 2019 році у Львові було проведено 270 рейдів, які стосувалися порушень Правил торгівлі алкогольними напоями. У результаті таких перевірок складено 109 протоколів, які стосувалися, зокрема, продажу алкоголю вночі та продажу алкоголю неповнолітнім.

Паркування

У 2019 році бюджет Львова отримав 13,1 млн грн збору за паркування. У рейтингу міст Львів посів друге місце одразу після Одеси, де збір за паркування у 2019 році становив 29,5 млн грн.

За матеріалами, які оприлюднені на сайті Львівської міської ради

Інфографіка: ЛМР