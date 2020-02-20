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До 114 тисяч гривень. Які зарплати у відомих закладах Львова?

Вероніка РОЙ

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Нещодавно департамент економічного розвитку Львівської міської ради проаналізував надходження податків до бюджету міста у 2019 році від підприємців та компаній Львова. Та відповідно до цього розрахував, які зарплати в середньому отримують працівники закладів. Як виявилося, деякі відомі ресторани та готелі міста офіційно платять своїм працівникам зарплати на рівні мінімальної.

Львівський портал ознайомився з інфографікою департаменту економічного розвитку ЛМР та розповідає, як сплачують податки відомі компанії, ресторани, готелі та супермаркети Львова, а також які ж офіційні зарплати вони платять своїм працівникам.

ТОП-5 найкращих платників податків до бюджету Львова

За інформацією департаменту економічного розвитку міськради Львова, у 2019 році до бюджету міста надійшло 6,7 млрд грн податку з доходів фізичних осіб (ПДФО).

У ТОП-5 найкращих платників податків увійшли дві державні структури, а також три приватні компанії. Зокрема за минулий рік до бюджету Львова найбільше сплатила податків  Укрзалізниця 202,1 млн грн, на другому місці Національний університет «Львівська політехніка» 71,1 млн грн. На третьому місці – компанія «Нестле Україна», яка сплатила 39,6 млн грн податків, далі йде «Кредобанк» 33,8 млн грн. П’яте посідає фірма «Галичфарм», яка у 2019 до бюджету Львова сплатила 30,7 млн грн.

Хто отримує у Львові найбільшу заробітну плану?

У списку із найбільшими зарплатами перші чотири місця займають IT-компанії. Середня заробітна плата у перших двох ІТ-компаній, які попросили не оголошувати їх назву, складає 114 та 94 тисяч грн. Далі у переліку за розміром зарплати IT-компанії – «Міта-Техніка», яка в місяць в середньому платить своїм працівникам 66,4 тис. грн, та «Сілего технолоджі (Україна)», де середня зарплата становить 46,3 тис. грн.

Наступні дві позиції займають компаній, які працюють у галузі торгівлі. Це – «СП Фукс Мастила Україна» та «Гефелє Україна». Середня заробітна плата у компаніях коливається від понад 30 тис. грн до 41 тис. грн.

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Далі у переліку компанії із найвищими зарплатами – «Концерн-Електрон», де в місяць виплачують працівникам в середньому 27,3 тис. грн. Наступна позиція – у «Медичничого центру Святої Параскеви»: середня зарплата становить 24,6 тис. грн. Також у список компаній із найбільшими зарплатами потрапила фірма «Галичфарм», де офіційна зарплатня в місяць в середньому становить 21,3 тис. грн. Замикає десятку «Нестле Україна НБС Європа» із середньою зарплатнею 21,1 тис. грн.

Як сплачують податки ресторани та готелі Львова?

У департаменті економічного розвитку Львівської міської ради опрацювали також і сплату податків суб’єктами підприємництва міста. Загалом було розглянуто 54 ресторани, 24 готелі та 141 супермаркет міста. Так, у 2019 році до міського бюджету ресторани Львова сплатили 15,6 млн грн ПДФО, готелі − 12,3 млн грн, а супермаркети − 93, 8 млн грн.

У ТОП-3 найбільших платників податків серед ресторанів та готелів потрапили:

  • готель-ресторан «Леополіс» − середня зарплата становить 16,8 тис. грн;
  • готель-ресторан «Панорама» − середня зарплата становить 10,7 тис. грн;
  • готель Ibis – середня зарплата становить 11,1 тис. грн.

Директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич повідомила, що лише у 6 з 70 ресторанів та готелів Львова зарплата становить від 8 до 17 тис. грн. У всіх решта закладах виплачують заробітну плату на рівні мінімальної.

Зокрема у Grand Hotel Lviv офіційна середня заробітна плата — лише 4,4 тис. грн. Схожа ситуація і в готелі «Модерн»: середньому працівники готелю за місяць отримують 4,4 тис. грн. А в готелі «Жорж», що на площі Міцкевича, середня офіційна зарплата становить 5,8 тис. грн.

Схожа ситуація із зарплатами і у ресторанах Львова. Ірина Кулинич повідомила, що нічний клуб Fashion Club за рік до бюджету Львова сплатив 19 тис. грн ПДФО. А у закладі офіційно працює лишень 2 людини, середня заробітна плата яких у місяць становить 4,3 тис. грн. Натомість у ресторані

«Аналогічно, ресторан «Чесне м’ясо» − там взагалі ніхто не зареєстрований. А ще одна ресторація на площі Ринок, яка називається «Оцет», сплатила 5,5 тис. грн податку бюджет міста», − додала Ірина Кулинич.

Загалом, як стверджують у мерії, через недобросовісну сплату податків суб’єктами підприємництва місто у 2019 році зазнало значних втрат. Мова йде про 28 млн грн.

Державні установи VS приватні

У мерії Львова також порівняли, як у 2019 році сплачували податки приватні та державні установи. Ірина Кулинич повідомила, що часто у бюджетних установах працівник отримує близько 8,7 тис. грн нарахованої заробітної плати, тобто близько 7 тис. грн «на руки». За рік орієнтовно цей працівник сплачує 11,3 тис. грн податку. Натомість, як стверджує посадовиця, працівник бізнесу, який працює у готелях та ресторанах і офіційно отримує зарплату, наприклад, 4,6 тис. грн, сплачує податку лише 5,9 грн на рік.

«Хоча 100% вони мають ще надходження у конвертах, бо у центрі міста у таких дорогих закладах ніхто не може мати такої низької зарплати… Також ми зробили ще одну аналогію: ми взяли по чисельності, наприклад, школу № 93, де працює 146 працівників. Там середня заробітна плата − близько 10,1 тис. грн і, відповідно, ПДФО за рік сплачено 2 млн грн. У той же час «Кумпель-груп», де працює приблизно аналогічна кількість працівників, сплатили до бюджету лише 900 тис. грн, що вдвічі менше. Насправді це є дуже великі втрати до міського бюджету», − пояснила посадовиця.

Яка ситуація із супермаркетами Львова?

У департаменті економічного розвитку проаналізували сплату ПДФО і найбільшими львівськими супермаркетами. У мерії відмічають, що у 2019 році більшість власників мереж магазинів забезпечили своїх працівників гідною заробітною платнею. Середня зарплата у львівських супермаркетах становить від майже 10 тис. грн до 17 тис. грн. Згідно з інфографікою, на сьогодні лише у мережі магазинів «Близенько» середньомісячна заробітна плата становить 4,2 тис. грн.

«Ми провели експеримент. Ходили до магазину і приносили всі чеки у департамент, для того, аби можна було опрацьовувати, хто куди платить, які кошти. Серед супермаркетів є дуже цікава інформація: лише мережа магазинів «Близенько» працює із середньомісячною заробітною платою 4,2 тис. грн. На касах магазинів «Близенько» видають по три чеки: окремо акцизні товари, окремо овочі та решта група товарів. Натомість, якщо ти купуєш м’ясні товари, то чеку тобі не дають взагалі. Тут є наші львівські власники, однак їм дуже далеко до рівня заробітної платні інших супермаркетів», − наголосила Ірина Кулинич.

Найбільші платники акцизу в 2019 році у Львові

У 2019 році до бюджету Львова надійшло 360 млн грн акцизного податку. Так, найбільшими платниками акцизу були: TEDIS Ukraine, «Чарка до свята», «Сільпо» та інші.

Також у департаменті економічного розвитку ЛМР повідомили і середню суму сплати в місяць акцизного податку цілодобових алкомаркетів у 2019 році. Зокрема торік найменше податків в місяць сплачувала мережа магазини «Напої світу». Таких алкомаркетів у Львові є 18. Згідно з інфографікою, в магазині вдень офіційно продавалися три пляшки алкоголю.

У той же час, у мерії повідомляють, що у 2019 році у Львові було проведено 270 рейдів, які стосувалися порушень Правил торгівлі алкогольними напоями. У результаті таких  перевірок складено 109 протоколів, які стосувалися, зокрема, продажу алкоголю вночі та продажу алкоголю неповнолітнім.

Паркування

У 2019 році бюджет Львова отримав 13,1 млн грн збору за паркування. У рейтингу міст Львів посів друге місце одразу після Одеси, де збір за паркування у 2019 році становив 29,5 млн грн.

За матеріалами, які оприлюднені на сайті Львівської міської ради

Інфографіка: ЛМР

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