За розтрату майна повідомили про підозру завідувачу складу державного вугільного підприємства на Львівщині

Повідомили про підозру завідувачу складу державного вугільного підприємства на Львівщині за розтрату майна на 250 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що упродовж 2016-2019 років, чоловік облікував видачу вугілля за талонами для побутових потреб особам, що вже померли. Слідство зафіксувало 20 таких фактів. Таким чином, він вчинив розтрату майна на суму 250 тисяч гривень.

Наразі прокурори готують клопотання до суду про обрання для підозрюваного міри запобіжного заходу у вигляді застави.

Йому інкримінують ч.1, ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція інкримінованої статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення та трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.