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Вночі у Львові п’яний водій зніс 18 метрів паркану та в’їхав у зупинку

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі, 19 лютого, на вулиці Сахарова нетверезий водій автомобіля Peugeot Partner на шаленій швидкості в’їхав у трамвайну зупинку та зніс 18 метрів паркану. Водій втік з місця ДТП, проте патрульні оперативно його розшукали. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівської області.

 

Патрульні отримали повідомлення про ДТП близько другої години ночі і відразу почали розшуки водія. Переглянувши відео з камер спостереження, вони були вражені не лише швидкості на якій сталася ДТП, а й те яким чином водій з пасажирами пхали автомобіль.

Відео моменту ДТП на вулиці Сахарова

Патрульні знайшли водія, який зніс 18 метрів парапету та в’їхав у трамвайну зупинку Сьогодні, близько 2-ї години ночі, патрульні 1 батальйону отримали виклик про ДТП на вулиці Сахарова. Там автомобіль Peugeot Partner здійснив наїзд на трамвайну зупинку і знищив 18 парапету, а також, пошкодив прилеглу інфраструктуру. Автомобіль втік з місця пригоди. Орієнтування отримали екіпажі усіх районів. Переглянувши відео з камер спостереження, патрульні були вражені не лише швидкості на якій сталася ДТП, а й те яким чином водій і з пасажирами пхали автомобіль. Патрульні координуючі чітко хто, які напрямки обстежуваттме, виявили це авто і його водія з двома пасажирами на вулиці Кастелівка. Усі, включно з водієм, були нетверезими. 23-річний мешканець міста Тернопіль відмовився від перевірки на стан сп’яніння. На нього склали протоколи: за ч.1. ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП; за ст.122-4 (Втеча з місця ДТП) КУпАП; за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Також, на водія та його друзів винесли постанови за куріння в публічних місцях, і, окремо, кожен з пасажирів отримав постанови за появу в нетверезому стані в громадському місці.Водії, будьте свідомі, навчіться відповідати за свої вчинки і дотримуйтеся ПДР!#ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #lvivpolice

Gepostet von Патрульна поліція Львівської області am Mittwoch, 19. Februar 2020

 

Правоохоронці знайшли автомобіль на вулиці Кастелівка. Водій та два пасажири були в стані алкогольного сп’яніння.

«23-річний мешканець міста Тернопіль відмовився від перевірки на стан сп’яніння. На нього склали протоколи: за ч.1. ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП; за ст.122-4 (Втеча з місця ДТП) КУпАП; за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП», – йдеться в повідомленні.

Також, на водія та його друзів винесли постанови за куріння в публічних місцях, і, окремо, кожен з пасажирів отримав постанови за появу в нетверезому стані в громадському місці.

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