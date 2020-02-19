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У Стрию затримали чоловіка, який вкрав гроші з церкви

Ольга Денисяка

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У понеділок, 17 лютого, 24-річний чоловік вкрав гроші зі скарбнички для пожертв у одному з храмів міста Стрий. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Настоятель одного з місцевих храмів повідомив правоохоронців про те, що у церкві невідомий чоловік пошкодив скарбничку для пожертв, викрав гроші та намагався втекти, однак, місцеві мешканці його затримали.

«Поліцейські оперативно прибули на місце та затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.  Його особу встановлено – це 24-річний мешканець Закарпатської області, котрий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. За рішенням суду йому обрано запобіжний  захід – тримання під вартою», – зазначив очільник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – п’ять років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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