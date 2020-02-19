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У Львові чоловік погрожував підірвати трамвай

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 19 лютого, близько 10:00 год. у Львові 63-річний чоловік погрожував підірвати трамвай. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Патрульним на службовий планшет надійшов виклик від заявника, про те, що працівники поліції не пускають трамвай в центральну частину міста. Чоловік сказав, якщо ніхто зараз не приїде, то він кине гранату та все підірве», – йдеться в повідомленні.

Патрульні прибули на площу Івана Франка та зустріли 63-річного чоловіка, який одразу зізнався, що це він здійснив неправдивий виклик, бо йому терміново треба вирішувати особисті справи.

Інспектори провели поверхневу перевірку заявника та переконались, що чоловік заборонених речей при собі не має. Також встановили, що громадянин вже неодноразово притягався до відповідальності, за хибні виклики.

Відтак, заявника запросили у Галицький відділ поліції, де на нього винесли постанову за ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

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