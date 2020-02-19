У Львові бійців АТО/ООС запрошують на зустріч у форматі «відкритих дверей»

Цієї п’ятниці, 21 лютого, в районних адміністраціях Львова для учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції та членів сімей осіб, які загинули під час військових дій відбудуться зустрічі у форматі Дня відкритих дверей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Під час зустрічі учасники ООС (АТО) та їхні сім’ї зможуть поспілкуватися з представниками служб: соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, земельних ресурсів, житлового господарства, районних адміністрацій, Центру надання допомоги учасникам бойових дій, військових комісаріатів, Пенсійного фонду, фонду соціального страхування.

«Зустрічі саме у форматі «відкритих дверей» ми запровадили для зручності наших Героїв. Тому бійці 21 лютого з 15:00 до 17:00 години зможуть підійти у ту чи іншу райадміністрацію та отримати фахову консультацію щодо будь-якого проблемного питання», – зазначила заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Для зручності бійців та їхніх родин, зустрічі відбудуться у приміщеннях районних адміністрацій Львова за адресами: