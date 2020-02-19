На Львівщині у гуртожитку військової частини п’яний солдат-контрактник зарізав старшину

У гуртожитку однієї з військових частин у Львівській області 15 лютого в позаслужбовий час солдат-контрактник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, ударив ножем в живіт колегу. Постраждалий загинув від отриманого поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що від отриманої травми старшина через добу помер, не отримавши кваліфікованої медичної допомоги.

«Посадові особи військової частини приховали факт злочину на території військової частини. Командування не повідомило про подію правоохоронцям та не забезпечило кваліфікованої медичної допомоги потерпілому», – мовиться у інформації ДБР.

Слідчі ДБР у Львові розпочали досудове розслідування за фактом ненаправлення військовими службовими особами однієї з військових частин у Львівській області до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також умисного невиконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.