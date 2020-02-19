Львів’ян запрошують на перегляд фільму «Герої не вмирають»

У Львові 27 лютого відбудеться перегляд документального фільму «Герої не вмирають» за участі його продюсера й автора Володимира Чистиліна. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомляється, фільм «Герої не вмирають» є першим дослідженням внутрішнього голосу драйверів української революції. Це унікальна кінострічка про життя і смерть трьох харків’ян – Владислава Зубенко, Євгена Котляра і Юрія Паращука, які загинули за свободу та незалежність України під час розстрілу Небесної Сотні 20 лютого 2014 року.

«Історію роблять не якійсь супергерої, а звичайні люди, якими ми і хотіли показати наших хлопців із харківського Євромайдану. Це кіно про кохання та жертовність, віру та прагнення свободи, пошуки сенсу життя та трансформацію суспільства», – каже автор і продюсер фільму, журналіст Володимир Чистилін.

Через долю трьох сміливих чоловіків, кінострічка намагається розкрити тему героїв і відповідає на питання: як ними стають, що повинно статися у житті людини, аби вона склала свій вирішальний іспит у житті?

Показ фільму «Герої не вмирають» відбудеться 27 лютого одразу у трьох локаціях міста Львова: