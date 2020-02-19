Конкурс місцевих ініціатив на Львівщині: названо проєкти-переможці

Сьогодні, 19 лютого, Конкурсна рада з питань реалізації Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області затвердила 1143 переможця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Як розповів заступник голови Львівської обласної ради Юрій Гудима, сьогодні під час засідання Конкурсної ради було затверджено рекордну кількість переможців конкурсу проєктів місцевих ініціатив – 1143: 1108 проєктів-переможців, 28 соціально важливих проєктів, 7 проєктів – за рахунок нерозподіленого залишку коштів.

Як доповів секретаріат Конкурсної ради, 1108 із 1111 потенційних переможців Конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області надали рішення про бюджетне співфінансування як в частині забезпечення сільських, селищних, міських, ОТГ бюджетів, так і з районних рад. Отож, 1108 потенційних переможців за рішенням Конкурсної ради стали переможцями.

Крім того, Конкурсна рада затвердила пропозиції по соціально важливих проєктах у розрізі адмінтеродиниць (міста обласного значення і райони) по одному проєкту на територію, окрім м. Моршин, в якого всі зареєстровані проєкти стали переможцями. Загалом 28 соціально важливих проєктів.

Відтак ці 28 проєктів було додано до вже 1108 переможців. А також за рішенням Конкурсної ради за рахунок нерозподіленого залишку коштів включено ще 7 проєктів, з яких 6 – від обласних закладів і установ.

Отож, у підсумку в 2020 році маємо 1143 переможця Конкурсу проєктів місцевих ініціатив, на які буде спрямовано 139,6 млн грн з обласного бюджету.

По територіях від часу оголошення потенційних переможців ситуація кардинально не змінилася. У розрізі адмінтеродиниць – кожне місто обласного значення, окрім Моршина, кожен район отримали додатково по одному проєкту-переможцю.

Крім того, як вже зазначалося, додано до числа переможців 7 проєктів.

У розрізі ж пріоритетів ситуація виглядає так:

Усі 1143 переможця Конкурсу проєктів місцевих ініціатив після необхідних бюджетних процедур отримають фінансування з обласного бюджету в розрізі адмінтеродиниць для реалізації проєктів.