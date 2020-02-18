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В обмінниках Львова дешевшає євро

Андрій Котенський

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Національний банк не змінював офіційний курс гривні до долара. Станом на 18 лютого американська валюта встановлена на позначці 24,44 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26.49 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

У обмінниках Львова долар та євро також подешевшали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.25 грн (-5 коп.), а купують по 24.50 грн (-0 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 26.20 (-9 коп), а продають по 26.55 грн (-10 коп.).
Злотий по 6.10 – 6.20 грн відповідно.

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