Укрзалізниця призначила додатковий потяг Інтерсіті зі Львова до Києва

Укрзалізниця призначила додатковий потяг Інтерсіті+ між Києвом та Львовом. Поїзд курсуватиме в окремі дні наприкінці лютого та на початку березня. Про це інформує залізничний інформаційний портал.

Повідомляється, що поїзд № 755/756 Київ—Львів—Київ 21, 23, 28 лютого, 1, 6, 9, 13 та 15 березня поїзд курсуватиме зі Львова, а 22, 24, 29 лютого, 2, 7, 10, 14 та 16 березня — з Києва.

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 вирушатиме з Києва о 00:15 та прибуватиме до Львова о 05:47. На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станції Коростень о 01:47—01:48.

Додатковий поїзд Інтерсіті № 756 відправлятиметься зі Львова о 23:00 та прибуватиме до Києва о 05:50 із зупинкою на станції Коростень о 03:56—03:57.