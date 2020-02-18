ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові студенти-медики провели майстер-клас для вихованців дитбудинків

Ольга Денисяка

|

У Львівському медичному університеті імені Данила Галицького студенти-стоматологи провели майстер-клас для вихованців дитячих будинків сімейного типу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Фахівці проконсультували дітей в клініці кафедри стоматології дитячого віку. Відтак їм визначили потребу стоматологічного лікування. Склали план лікування та поставили попередній діагноз, згідно з яким згодом призначать усі необхідні додаткові обстеження і визначать подальше лікування.

Майстер-клас приурочили до 10-річчя Всеукраїнської соціальної програми «Подаруй дитині усмішку».

За 2010-2020 роки в межах проєкту здійснили лікування близько 180 дітей підоблікової категорії незнімною ортодонтичною апаратурою.

Фото: ЛОДА

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...