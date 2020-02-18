У Львові студенти-медики провели майстер-клас для вихованців дитбудинків

У Львівському медичному університеті імені Данила Галицького студенти-стоматологи провели майстер-клас для вихованців дитячих будинків сімейного типу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Фахівці проконсультували дітей в клініці кафедри стоматології дитячого віку. Відтак їм визначили потребу стоматологічного лікування. Склали план лікування та поставили попередній діагноз, згідно з яким згодом призначать усі необхідні додаткові обстеження і визначать подальше лікування.

Майстер-клас приурочили до 10-річчя Всеукраїнської соціальної програми «Подаруй дитині усмішку».

За 2010-2020 роки в межах проєкту здійснили лікування близько 180 дітей підоблікової категорії незнімною ортодонтичною апаратурою.

Фото: ЛОДА