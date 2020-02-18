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У ДТП на трасі біля Грибовичів постраждав іноземець

Вероніка Рой

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Сьогодні вранці близько 10.30 на автодорозі Львів – Рава-Руська між селами Грибовичі та Гряда у Жовківському районі зіткнулись два автомобілі – «Хюндай» та «Ауді  Q7». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як повідомляють поліцейські, у результаті аварії із тілесними ушкодженнями у лікарню доставили водія «Хюндай», 59-річного іноземця. Інший водій, теж іноземець віком 31 рік, внаслідок автопригоди не постраждав. Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

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