Троє львів’ян-довгожителів відсвяткували свої 100 і більше років

У лютому двоє львів’янок вже встигли відзначити своє 102-річчя, а ще один довгожитель Львова відсвяткував свій столітній ювілей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

У понеділок, 17 лютого, свій день народження відзначили львів’янки Євгенія Краско та Лідія Ященко. Їм обом виповнилося 102 роки. Також 5 лютого свій столітній ювілей відсвяткував львів’янин Василь Ледвій.

Усім іменинникам традиційно із бюджету Львова виділили по 5000 грн одноразової матеріальної допомоги. Від імені громади міста поважних львів’ян привітали представники мерії і вручили їм ще пам’ятні монети.

Зазначимо, у Львові зараз мешкають 8 чоловіків та 31 жінка, яким у 2020 році виповнюється сто та більше років. Серед них 19 людей відзначатимуть свій столітній ювілей, а 20 особам виповниться 101 та більше років. Найстаршому мешканцеві Львова цьогоріч виповнюється 104 роки.

На виплати одноразових допомог львів’янам-довгожителям у бюджеті міста-2020 передбачили 195 000 грн.