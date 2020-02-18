Шахістка Марія Музичук здобула «бронзу» на турнірі у США

В американському місті Сент-Луїс завершився жіночий супертурнір Cairns Cup, у якому взяли участь кілька найсильніших шахісток світу. У результаті змагань шахістці зі Стрия Марії Музичук вдалося вибороти «бронзу». Про це Львівському порталу повідомили в управлінні спорту ЛМР.

Як повідомляється, десять учасниць турніру зіграли за коловою системою. У підсумку Марія Музичук набрала 5 очок і поділила 3-4 місця з Олександрою Костенюк.

До речі, Марія єдина серед учасниць змогла завдати поразки переможниці турніру індусці Хампі Конеру, яка набрала 6 очок. Друге місце посіла китаянка Цзюй Веньцзюнь із 5,5 очками.