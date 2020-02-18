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СБУ Львівщини відкрила оновлений архів часів СРСР. Як отримати доступ до даних

Наталя Дуляба

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Віднедавна в Головному управлінні СБУ у Львівській області запрацював оновлений архів, у якому зберігаються раніше засекречені матеріали часів СРСР. Львівський портал розповідає, яким чином можна отримати доступ до архівних даних.

 

Про відкриття оновленого архіву Служба безпеки Львівщини повідомила ще 13 лютого. Тут провели капітальний ремонт, відреставрували читальний зал, а також встановили сканер для оцифрування інформації.

Як зауважила керівниця архіву Вікторія Бурмас, цей пристрій є безконтактним, тож він не шкодить документам. І з його допомогою тепер можна буде оцифрувати й зберегти в електронній формі чимало матеріалів.

Водночас в СБУ кажуть, що із відкриттям архіву мешканці Львівщини почали активно цікавитись, яким чином вони можуть отримати доступ до архівних даних. Тож процедура виглядає таким чином:

– Громадянин, який бажає розшукати інформацію про цікаві історичні події, своїх рідних, які були піддані репресіям, та про долю історичних постатей, може звертатися у Громадську приймальню СБУ на вул. Вітовського, 38. Потрібно подати заяву, в якій вказати максимально точні дані про осіб, які цікавлять запитувача (ПІБ, рік народження, дата репресії, та інші відомі дані).

– Після звернення працівники архіву перевіряють наявність інформації, яку хоче отримати запитувач. Результати перевірки йому повідомлять у письмовому вигляді протягом 30 днів, як це передбачає ЗУ «Про звернення громадян».

– При наявності інформації запитувач може безпосередньо звертатися в архів Управління СБУ у Львівській області, що розташований на вул. Степана Бандери, 1. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, 10:00 – 17:00.

Додамо, що архів при СБУ Львівщини відкрили після прийняття у 2015 році закону «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років». До цього такі матеріали були засекреченими, тому доступу громадяни України до них не мали.

Фото: СБУ Львівщини

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