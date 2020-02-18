Понад 86% львів’ян підписали декларацію з лікарем

У Львові декларацію із сімейним лікарем, терапевтом або педіатром підписали близько 660 тисяч містян, що становить близько 86,6% приписного населення. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Зуб, передає пресслужба ЛМР.

Він наголосив, що у тих мешканців, які ще не підписали декларацій, можуть виникнути проблеми при зверненні до лікаря, адже електронний рецепт виписується тільки в тому разі, якщо пацієнт підписав декларацію.

«Першочергово лікарі прийматимуть тих пацієнтів, які підписали декларації. Окрім того, декларація є гарантією на безкоштовне отримання мінімального пакету послуг. Звісно, лікар не має права відмовити в наданні допомоги, тому невідкладна допомога буде надаватися за будь-яких обставин усім безвідмовно. Але якщо пацієнт, який не підписав декларацію, захоче звернутися планово й отримати довідку в басейн, довідку при влаштуванні на роботу, або ж перевірити артеріальний тиск чи отримати консультацію, то, звісно, в нього виникнуть труднощі. Тож вкотре просимо усіх наших мешканців, які не підписали декларацію, зробити це, щоб у майбутньому у вас не виникало проблем під час звернення до лікаря, та лікар зміг отримати кошти за ваше лікування», – розповів Володимир Зуб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади: лікарні всіх рівнів та медичні центри. Пацієнт отримає гарантований перелік послуг, які для нього будуть безкоштовними. При цьому він більше не буде прив’язаний до конкретної лікарні, а зможе сам обирати ту, у якій захоче зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста. Гроші за надану послугу Нацслужба здоров’я заплатить саме тій лікарні, яку обере пацієнт.

Про те, які зміни чекатимуть українців навесні у медицині, лікування яких хворіб і станів буде безоплатним, що потрібно для того, щоб гарантовано отримати безкоштовну медпослугу, а кому все-таки доведеться платити, читайте у нашому матеріалі: «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».