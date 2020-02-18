Кабмін склав показники, за якими оцінять голів ОДА

Відтепер кабмін щокварталу складатиме рейтинги голів облдержадміністрацій на основі ключових показників ефективності. Також до них прив’яжуть систему мотивації. Про це на сторінці у Facebook написав міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

«Складання KPI (ключових показників ефективності, – ред.) для менеджменту (у бізнесі чи у державному секторі) – завжди непроста річ. Але якщо у вашої системи є «однорідні елементи» (тобто елементи, які можна між собою порівнювати), то задача полегшується», – написав Дмитро Дубілет.

Також він зазначив, що 25 показників сформували таким чином, щоб усі регіони могли «змагатися» між собою. До переліку включили лише ті показники, на які голови ОДА мають безпосередній вплив. Перше підбиття підсумків буде за результатами першого кварталу.

Перелік показників: