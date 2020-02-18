Другий етап медичної реформи: до НСЗУ подали 65% заявок від медзакладів Львова

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який стосуватиметься закладів вторинної допомоги. Відтак станом на сьогодні львівські медзаклади подали вже дві треті заявок до Національної служби здоров’я України на підписання пакетів відповідних медичних послуг. Про це розповів начальник управління охорони здоров’я ЛМР Володимир Зуб, передає пресслужба міськради Львова.

За його словами, для впровадження другого етапу медичної реформи у Львові передбачили 200 мільйонів гривень.

«Ми активно готуємося, зараз триває подання заявок на підписання пакетів відповідних медичних послуг – вже дві треті заявок подано. Місто зі свого боку передбачило значний ресурс для підтримки… Тобто загалом понад 200 млн грн сьогодні вже передбачено на підтримку галузі. Чи цього достатньо? Напевно ні, тому коли з 1 квітня це запрацює, будемо бачити, де з’являються «слабкі місця», – повідомив Володимир Зуб.

Як він розповів, 10 млн грн передбачено на забезпечення хворих на інфаркт міокарда та інсульт – відповідними препаратами, стентами і розхідними матеріалами, 26,5 млн грн – на відшкодування пільговим категоріям стоматологічної допомоги, 8 млн грн – на інсуліни, 2 млн грн – на програму із забезпечення слухопротезування, передбачені кошти на проведення капітальних ремонтів і придбання обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи, який охопить спеціалізовані і високоспеціалізовані медзаклади: лікарні всіх рівнів та медичні центри. Пацієнт отримає гарантований перелік послуг, які для нього будуть безкоштовними. При цьому він більше не буде прив’язаний до конкретної лікарні, а зможе сам обирати ту, у якій захоче зробити операцію чи пройти консультацію у вузькопрофільного спеціаліста. Гроші за надану послугу Нацслужба здоров’я заплатить саме тій лікарні, яку обере пацієнт.

Про те, які зміни чекатимуть українців навесні у медицині, лікування яких хворіб і станів буде безоплатним, що потрібно для того, щоб гарантовано отримати безкоштовну медпослугу, а кому все-таки доведеться платити, читайте у нашому матеріалі: «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».