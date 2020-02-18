Бійців АТО та їхніх родичів кличуть на безкоштовні курси англійської мови

Військових зі Львова та членів їхніх родин запрошують на безкоштовні заняття з англійської мови, які проводять у Центрі надання послуг учасникам бойових дій на вул. Пекарській, 41. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Курси англійської мови проводять члени ГО «Anomaly». Всі заняття є безкоштовними для учасників АТО/ООС та членів їхніх родин.

У Центрі надання послуг учасникам бойових дій вже сформували декілька навчальних груп: для учасників АТО, які вивчають англійську на початковому рівні, для дітей, а також окремо проводять заняття для ветеранів АТО з інвалідністю.

Крім того, щопонеділка та щочетверга тут діє ще один окремий курс – розмовний клуб із носієм мови Speaking Club with Jim. Тривалість кожного заняття становить від 1,5 до 2 годин, а дитячих – 1 година.

«Ці курси користуються популярністю: на сьогодні у кожній групі займається до 10 осіб. До речі, доволі часто на заняття приходять й військовослужбовці: вони відвідують розмовний клуб Speaking Club with Jim, який якраз розпочинає свою роботу в обідню пору, о 13:00 год. Можливістю вивчення англійської користуються ветерани АТО з інвалідністю. Один із них, до слова, є переможцем Ігор Нескорених, які відбулись у 2017 році в Торонто, інший – член цьогорічної збірної України», – розповідають у міському управлінні соціального захисту.

Зазначимо, що попри вивчення англійської мови, у Центрі надання послуг учасникам бойових дій організовують багато цікавих заходів для бійців. Серед них – «Школа юного захисника», «Історія успіху ветерана», «День сім’ї», «Родинна порадня ветеранів», «Клуб розвитку здібностей побратимів».