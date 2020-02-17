В обмінниках Львова дешевшають долар та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 17 лютого американська валюта подешевшала на 3 копійки і встановлена на позначці 24,44 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 9 копійок і встановлений на рівні 26.49 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро також подешевшали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.30 грн (-0 коп.), а купують по 24.50 грн (-2 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 26.29 (-6 коп), а продають по 26.65 грн (-5 коп.).

Злотий по 6.13 – 6.24 грн відповідно.