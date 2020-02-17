ОСТАННІ НОВИНИ

В обмінниках Львова дешевшають долар та євро

Андрій Котенський

|

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 17 лютого американська валюта подешевшала на 3 копійки і встановлена на позначці 24,44 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 9 копійок і встановлений на рівні 26.49 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

У обмінниках Львова долар та євро також подешевшали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.30 грн (-0 коп.), а купують по 24.50 грн (-2 коп.).

 

Натомість за євро в середньому дають по 26.29 (-6 коп), а продають по 26.65 грн (-5 коп.).
Злотий по 6.13 – 6.24 грн відповідно.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...