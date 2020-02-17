У Стрийському парку рятують 140-літню магнолію

На вході до Стрийського парку інноваційно лікують магнолію кобус, якій більше 140 років. Окрім лікування дерева на нього очікує формування крони за допомогою нової методики – кабелінгу. Про це під час сьогоднішнього брифінгу розповіли організатори порятунку дерева, передає кореспондент Львівського порталу.

Як зазначив фітопатолог та арборист Ігор Сінгер, який приїхав лікувати стару львівську магнолію аж із Києва, дерево ніколи не помирає повністю, а частинами. І якщо вчасно надати йому допомогу, то воно зможе прожити й до 500 років.

«У будь-якого старого дерева є комплекс «старчих хвороб», зокрема й львівська магнолія, якій понад 140 років. Вона знаходиться в задовільному стані, але є критичні ділянки. У дерева діагностували стовбурову гниль, яка виникла через вростання кори між гілками. Відтак, ми зафіксували чотири трухляві дірки. Всі роботи неможливо зробити за раз, тому на даному етапі ми обробили проблемні ділянки та видалили найбільш уражені гілки, щоб не розвивалась гниль. Потім на дерево очікує фіксування рухливих частин ременями, а щоб повністю вилікувати його потрібно орієнтовно п’ять років», – зауважив Ігор Сінгер.

Як зауважила начальниця управління екології та природних ресурсів Олександра Сладкова, на стару Львівську магнолію очікує кабелінг – це методика, яка передбачає формування крони за допомогою спеціальних ременів.

«Для нас це новий досвід, адже раніше цю методику ми не використовували. Відшкодувати кошти запропонувала IT-компанія, яка працює на вулиці Парковій, з вікон якої й видно цю магнолію. Наразі, обробили та осушили трухляві дупла від шкідників та затягнули сіткою, щоб унеможливити потрапляння нових. Через 2-3 тижні плануємо стягнути крону за допомогою ременів», – додає Олександра Сладкова.

За словами представниці IT-компанії Софії Селіщевої, працівники якої дізнавшись про те, що дерево хворіє, вирішили долучитись до порятунку дерева та зібрати усі необхідні для цього кошти.

На лікування вже витрачено понад 10 тисяч гривень.

Фото: Тетяна Онисимчук