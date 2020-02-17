У Львові на перехресті зіткнулись два легковики: четверо постраждалих

Вчора, 16 лютого, близько 22:30 год. на перехресті вулиць Любінської-Виговського на великій швидкості зіткнулись два автомобілі «Фольксваген». Внаслідок аварії травмувались четверо людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Фольксваген Гольф» та «Фольксваген Тігуан». Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 43-річний водій «Гольфа» та троє його пасажирів віком 19, 29 та 43 роки. Вони були доставлені у лікарню.

Відео моменту ДТП на перехресті Любінська-Виговського Порушення правил проїзду перехресть входить в п'ятірку причин ДТПУ 2019 році сталося 418 аварій причиною, яких стало порушення правил проїзду перехресть. За перший місяць 2020 року, таких аварій вже 23.Пам'ятайте, уважність на дорозі, безпечна швидкість та й загалом дотримання ПДР, рятує життя! #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #lvivpolice Gepostet von Патрульна поліція Львівської області am Sonntag, 16. Februar 2020

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відео: Патрульна поліція

Фото: Ігор Зінкевич