У львівському аеропорту українця залишили без брендового одягу

В аеропорту «Львів» митники завадили українцю незаконно ввезти в країну понад 100 одиниць брендового одягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Як йдеться в повідомленні, митники знайшли у валізі чоловіка одяг відомих торгових марок, на суму, що значно перевищує ліміт у 1000 євро.

Зокрема, вилучили 107 одиниць одягу: футболки, кофти, сукні загальною вартістю понад 280 тисяч гривень. Товари, що перевозились у межах встановленої ч.1 ст. 374 Митного кодексу України норми, пропущено.

Оскільки такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України, товар вилучили, а справу скерують до суду.

Фото: Галицькі митники