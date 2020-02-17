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У львівському аеропорту українця залишили без брендового одягу

Ольга Денисяка

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В аеропорту «Львів» митники завадили українцю незаконно ввезти в країну понад 100 одиниць брендового одягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Як йдеться в повідомленні, митники знайшли у валізі чоловіка одяг відомих торгових марок, на суму, що значно перевищує ліміт у 1000 євро.

Зокрема, вилучили 107 одиниць одягу: футболки, кофти, сукні загальною вартістю понад 280 тисяч гривень. Товари, що перевозились у межах встановленої ч.1 ст. 374 Митного кодексу України норми, пропущено.

Оскільки такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України, товар вилучили, а справу скерують до суду.

Фото: Галицькі митники

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