Оперний тиждень: три концерти та прем’єра сімейного бестселера «Лис Микита»

Цього тижня у репертуарі Львівської національної опери є три концерти: «Bonjour de Versailles», «Тон задає класика», а також цикл бетховенських сонат. Особливою подією стане феєрична прем’єра опери для сімейного перегляду «Лис Микита», казково-філософський сюжет якої не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

Вівторок, 18 лютого, – концерт «Bonjour de Versailles» (Дзеркальна зала)

У програмі концерту – віртуозні скрипкові та фортепіанні твори ХІХ та ХХ століть, а також джазові і популярні мелодії американського композитора Джорджа Гершвіна у виконанні всесвітньовідомого скрипаля, професора Версальської консерваторії Олександра Брусіловського та відомої французької піаністки, професорки Версальської консерваторії Кей Саотомі. У концерті виступить молодий музикант зі Львова, учень Олександра Брусіловського, лауреат міжнародних конкурсів Тома Бервецький.

Початок – о 19:00, квитки на концерт «Bonjour de Versailles».

Середа, 19 лютого, – концерт «Бетховен-250. Цикл «32 Сонати для фортепіано» (Дзеркальна зала)

У 2020 році увесь світ вшановує 250-у річницю із дня народження славетного класика, німецького композитора Людвіга ван Бетховена.

До цієї дати відомий український піаніст, народний артист України Юрій Кот презентує у кількох містах України цикл концертів, під час яких виконає усі 32 Фортепіанні сонати Л. ван Бетховена.

Початок – о 19:00, квитки на концерт «Бетховен-250. Цикл «32 Сонати для фортепіано».

Четвер-неділя, 20-23 лютого, – прем’єра опери «Лис Микита» І. Небесного

Одна з найбільш відомих опер Д. Верді написана за мотивами п’єси В. Гюго «Король забавляється».

Опера за однойменною поемою Івана Франка «Лис Микита», написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львівського оперного театру.

Казка про звірів, приправлена гумором. Іван Франко вдало зобразив людські натури заховавши їх за масками звірів. За розважальним сюжетом ховаються гострі та завжди актуальні соціальні питання.

Опера «Лис Микита» матиме несподіване звучання, адже в оркестрі поруч із традиційними інструментами колоритно звучатимуть народні – цимбали, бандура, дримба та трембіта.

Унікальна постановка, казковий сюжет, яскраві акторські образи, колоритні костюми, світлові ефекти, 3d-мапінг та динамічна музика Івана Небесного подарують святковий настрій і дорослим, і дітям.

20 лютого, початок – о 18;00, квитки на оперу «Лис Микита».

21 лютого, початок – о 18:00, квитки на оперу «Лис Микита».

22 лютого, початок – о 18:00, квитки на оперу «Лис Микита».

23 лютого, початок – о 12:00, квитки на оперу «Лис Микита».

23 лютого, початок – о 18:00, квитки на оперу «Лис Микита».

Неділя, 23 лютого, – концерт «Тон задає класика» (Дзеркальна зала)

Троє яскравих українських музикантів Тарас Демчишин (кларнет), Оксана Литвиненко (віолончель) та Мирослав Драган (фортепіано) приготували віртуозну програму творів Л. ван Бетовена, Й. Брамса, Дж. Россіні та П. Гіндеміта. Творчість цих композиторів є еталоном, класикою для мистецтва тієї епохи, в яку вони мешкали. І до сьогодні нас вражає щирість, емоційність та глибина цієї музики.

Початок – о 15:00, квитки на концерт «Тон задає класика».