ОСТАННІ НОВИНИ

На вулиці Людкевича у Львові облаштують громадський простір. Візуалізація

Вероніка Рой

|

У Львові на вулиці Людкевича планують облаштувати громадський простір. Орієнтовна вартість його реалізації становитиме 16 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На думку директора ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олега Шміда, вулиця Людкевича – вулиця-гараж, де постійно паркують авто мешканці прилеглих будинків. Натомість проєктом передбачається розділити господарську частину, де є гаражі, та відвести місце для громадського простору.

«Також у нашому проєкті облаштовано місця для візочків та людей з інвалідністю. Вартість реалізації становить близько 16 мільйонів гривень», – зазначив Олег Шмід.

Проєктуванням громадського простору на вулиці Людкевича займалося ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Візуалізація: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...