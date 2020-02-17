На вулиці Людкевича у Львові облаштують громадський простір. Візуалізація

У Львові на вулиці Людкевича планують облаштувати громадський простір. Орієнтовна вартість його реалізації становитиме 16 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На думку директора ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олега Шміда, вулиця Людкевича – вулиця-гараж, де постійно паркують авто мешканці прилеглих будинків. Натомість проєктом передбачається розділити господарську частину, де є гаражі, та відвести місце для громадського простору.

«Також у нашому проєкті облаштовано місця для візочків та людей з інвалідністю. Вартість реалізації становить близько 16 мільйонів гривень», – зазначив Олег Шмід.

Проєктуванням громадського простору на вулиці Людкевича займалося ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Візуалізація: ЛМР