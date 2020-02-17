Минулого року на Львівщині усиновили понад чотири сотні дітей

На Львівщині впродовж 2019 року в сім’ї влаштували 439 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За словами начальника служби у справах дітей облдержадміністрації Володимира Лиса, минулоріч в області усиновили 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

до 1 року – 10 дітей,

1-2 роки – 9 дітей,

3-5 років – 11 дітей,

6-10 років – 11 дітей,

11-17 років – 6 дітей.

З них – 7 дітей, віком 10-17 років, усиновлені іноземними громадянами, зокрема США, Канади, Італії.

Створено 7 прийомних сімей, в які на виховання та спільне проживання влаштовано 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також створено 3 дитячі будинки сімейного типу, в які влаштовано 21 дитину зазначеної категорії. У функціонуючі дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї влаштовано 24 дитини.

Нагадаємо, що в області функціонує 36 дитячих будинків сімейного типу та 84 прийомні сім’ї, в яких виховується та проживають 392 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Також в області функціонує 3 патронатні сім’ї в яких перебувають 4 дітей.

Зазначимо, що станом на 31 грудня 2019 року, в межах Програми придбано 24 житлові об’єкти для 44 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа , за рахунок коштів бюджету м. Львова придбано у власність 9 житлових об’єктів для 9 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.