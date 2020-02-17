Маленьких львів’ян кличуть у Дім Франка на «Лисячі гостини»

У четвер, 20 січня, маленьких львів’ян, а також їх батьків запрошують у Дім Франка, який розташований на вулиці Івана Франка, 150-152, на «Лисячі гостини». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Перший академічний український театр для дітей та юнацтва спільно з Львівським національним літературно-меморіальним музеєм Івана Франка (Дім Франка) організовує «Лисячі гостини». Захід передбачає презентацію прем’єри вистави «Лисеня, якому вдалося» та театралізовану екскурсію Лиса Микити, яку проведе наукова працівниця музею Дому Франка Галина Мазур.

«Такого ще не було! Уперше родина Лисів з Першого театру йде в гості до Лиса Микити, який відзначає цього року 130-річний ювілей, а разом з ним і ми!», – інформують організатори.

Презентація вистави та екскурсії відбуватимуться у Домі Франка 20 лютого, об 11-й годині.

У програмі «Лисячих гостин»: прем’єра театралізованої екскурсії, яку проведе сам Лис Микита, брифінг з презентацією акторами Першого театру музичних номерів та музичних інструментів з вистави, цікавий майстер-клас для найменших учасників-лисенят, які отримають подарунки. А завершиться гостина смачним частуванням.