Майстер-клас зірок оперної сцени завершився гала-концертом у Львівській національній опері

У Львівській національній опері 16 лютого відбувся гала-концерт десяти учасників п’ятиденного майстер-класу викладачів Віденського університету музики та виконавського мистецтва – оперних співаків Ґергарда Карі та Маґдалени Ренварт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

Такий майстер-клас «оперних метрів» проводиться в межах проєкту «Coloratura Opera Lab» у Львівській опері вже вдруге. Навчання з оперного співу тривали 11-16 лютого. Протягом цього часу учасники відшліфовували свої вокальні та сценічні вміння, а також бездоганну італійську вимову.

Унікальністю другого майстер-класу є те, що цього разу він завершився гала-концертом, де присутні мали змогу почути найкращі арії з опер італійських композиторів Дж. Верді та Дж. Пуччіні.

«Це вже другий майстер-клас цих самих викладачів з Відня. Ми щасливі вітати їх тут. Були першими, хто привіз їх в Україну. І тепер вони хочуть приїздити до нас ще і ще», – розповіла координаторка проєкту Квітка Созанська.

Своєю чергою австрійський тенор Ґергард Карі розповів, що під час майстер-класів викладачі ставили за мету навчати учасників найвищого щабля оперного мистецтва. При цьому він відзначив дуже високий рівень підготовки молодих виконавців.

«Втім справжній артист – це не тільки гола техніка, це поєднання і техніки, і стилю, і виконання, і емоцій. Власне це те, над чим ми працювали під час майстер-класів. Це було найголовнішим завданням», – пояснив Ґергард Карі.

Водночас оперна співачка Магдалена Ренварт висловила своє захоплення дружньою атмосферою, яка панувала серед учасників навчань.

«Ми були вражені тим, як учасники не конкурують один з одним, а навпаки щиро радіють прогресу своїх колег», – сказала вона.

Своїми емоціями від навчання у зірок оперного мистецтва поділилася хористка Львівської національної опери Мар’яна Березяк, яка взяла участь в обох майстер-класах і тепер мала честь виступити на гала-концерті:

«Я в захопленні від цих коучів. Дуже важливо, коли ти чуєш одну і ту ж інформацію, яку довший час намагався вивчати, але тепер її подають по-іншому, з іншої сторони, ти практикуєш це і просто кайфуєш від того, що звук резонує в тобі».

Довідка: Ґергард Карі – австрієць, який навчався в Італії і співав у всіх кращих театрах світу – від Метрополітен-опера в Нью-Йорку і до Ла Скала у Мілані. До нього на урок хочуть потрапити безліч оперних співаків, а його учнями є провідні солісти Віденської національної опери і світові зірки опери, зокрема, тенор №1 у світі – Йонас Кауфман. Його репертуар охоплює більше 30 партій в операх В.А. Моцарта, Дж. Верді, Дж. Пучінні, Ш. Гуно та ін.

Магдалена Ренварт – оперна співачка, коуч італійської мови при Віденському університеті музики і мистецтва. Її неймовірна харизма та техніка виконання вражає та захоплює. На опери за її участі квитки продані за місяць до події. Вона виступає в театрах Австрії та Італії в різнопланових партіях в операх В.А. Моцарта, Л. ван Бетовена, Дж. Верді, Дж. Пуччіні, Р. Ваґнера, Р. Штрауса, О. Цемлінського та ін.

«Coloratura Opera Lab» − це перший в Україні проєкт, який ставить за мету розвиток таланту та підтримку в професійній реалізації молодих оперних співаків та співачок. Проєкт організовує майстер-класи, лекції, а також концерти та оперні постановки за участі молодих оперних виконавців. Місія «Coloratura Opera Lab» − дати можливість молодим співакам та співачкам реалізовувати свій талант саме в Україні, а не лише за межами нашої держави