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Львівські «Кажани» здобули дві перемоги на змаганнях у Харкові

Ольга Денисяка

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Цими вихідними у Харкові відбулися матчі 11 туру Чемпіонату України з волейболу серед чоловічих команд Суперліги. Львівська команда двічі обіграла суперника ВК «Юридична Академія». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

 

Рахунок першої гри між ВК «Юридична Академія» та ВК «Барком-Кажани» – 0:3 (21:25; 24:26; 19:25;).

Другого дня «кажани» знову обіграли «юристів» із рахунком 0:3 (16:25, 18:25, 16:25).

А от вже 21 та 22 лютого у Львові ( ПС «Галичина) «Барком-Кажани» прийматимуть вдома «Буревісник-ШВСМ» ( Чернігів). 21 лютого гра розпочнеться о 20:00 год.  та 22 лютого о 11:30 год.

Додамо, що на сьогодні «Барком-Кажани» очолюють турнірну таблицю Чемпіонату з волейболу. Із Харкова львівська команда везе шість очок.

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