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Львів’ян закликають долучитися до акції «Ангели пам’яті»

Вероніка Рой

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Завтра, 18 лютого, на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні, що вул. Кривоноса у Львові, відбудеться тиха акція «Ангели пам’яті». Про це у Facebook інформують організатори заходу.

 

Як повідомляється, школярі спільно з Родинами Героїв Небесної розвішають паперові ангелики на території меморіалу в пам’ять про Героїв Небесної Сотні. Проходитиме захід завтра з 15:00 по 17:00 год.

«Щорічна тиха акція «Ангели пам‘яті» відбувається у пам‘ять про розстріл Героїв Небесної Сотні 18-20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві. Нині вулиця Інститутська носить назву Алея Героїв Небесної Сотні», — повідомляють організатори.

Додамо, минулого року в акції прийняли участь понад 20 міст України і 4 країни (Туреччина, Греція, Франція, Польща).

Нагадаємо, впродовж 17-25 лютого у Львові вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні. Заходи, які триватимуть протягом цих дні, мають три складові — вшанування, інтелектуальний та культурний аспекти, й організовані таким чином, щоб люди різних вподобань та зайнятості виявити свою шану Героям. Детально з програмою вшанування можна ознайомитися тут.

Фото: організаторів

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