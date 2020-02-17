Юні стрияни вибороли перемогу на чемпіонаті України з бальних танців

Двоє юних танцюнистів зі Стрия Давид Комарницький та Ангеліна Черковська стали чемпіонами України з бальних танців у європейській програмі серед юніорів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як йдеться у повідомленні, у Львові у спортивному клубі «Грація» проходив «Ukrainian Open Cup 2020» – чемпіонат України зі спортивних танців серед молодших вікових груп з європейської програми та Чемпіонат Європи серед професіоналів з європейської та латиноамериканської програми.

Загалом у змаганнях взяли участь понад 1000 танцюристів з найрізноманітніших регіонів України, а також з країн Європи. Однак юним танцюристам зі Стрия Давиду Комарницькому та Ангеліні Черковській вдалося стати найкращими в Україні в європейській програмі серед юніорів. Тренує спортсменів Ірина Марюк у Клубі спортивного бального танцю «Пролісок».

Нагадаємо, що у грудні минулого року Давид та Ангеліна перемогли на чемпіонаті світу з бальних танців у категорії «Ювенали до 12 років».

Фото: ЛОДА