ОСТАННІ НОВИНИ

Юні стрияни вибороли перемогу на чемпіонаті України з бальних танців

Тетяна Онисимчук

|

Двоє юних танцюнистів зі Стрия Давид Комарницький та Ангеліна Черковська стали чемпіонами України з бальних танців у європейській програмі серед юніорів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як йдеться у повідомленні, у Львові у спортивному клубі «Грація» проходив «Ukrainian Open Cup 2020» – чемпіонат України зі спортивних танців серед молодших вікових груп з європейської програми та Чемпіонат Європи серед професіоналів з європейської та латиноамериканської програми.

Загалом у змаганнях взяли участь понад 1000 танцюристів з найрізноманітніших регіонів України, а також з країн Європи. Однак юним танцюристам зі Стрия Давиду Комарницькому та Ангеліні Черковській вдалося стати найкращими в Україні в європейській програмі серед юніорів. Тренує спортсменів Ірина Марюк у Клубі спортивного бального танцю «Пролісок».

Нагадаємо, що у грудні минулого року Давид та Ангеліна перемогли на чемпіонаті світу з бальних танців у категорії «Ювенали до 12 років».

Фото: ЛОДА

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова
Соломія ГОЛОВІНА
ТОП-локацій зі старовинними брамами Львова

Старовинний Львів не перестає чарувати своєю давньою історією, архітектурою і … навіть брамами, які є не просто елементо...

«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...