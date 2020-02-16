Захоплених ФСБ українських рибалок заарештували на 10 діб

Керченський міський «суд» заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих напередодні прикордонним управлінням ФСБ РФ в Азовському морі за нібито незаконний вилов риби. Про це повідомляє УП.

«Затриманих визнано винними у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ («Непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки в зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, а також перешкоджання виконанню ним службових обов’язків»). Їм призначено адміністративний арешт на 10 діб», – інформує ТАСС з посиланням на «прикордонне управління ФСБ по Республіці Крим».

У прикордонуправлінні ФСБ також заявили, що «за фактом незаконного видобутку водних біологічних ресурсів Прикордонним управлінням стосовно затриманих порушено справу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Порушення правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів»)».

Як відомо, 15 лютого співробітники прикордонного управління ФСБ РФ по Криму заявили про затримання у Азовському морі маломірного судна з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали при собі документів, що посвідчують особу. Судно і рибалок було доправлено у порт Керчі «для з’ясування обставин».

Зауважимо, що нардеп від «Слуги народу» Павло Мельник, посилаючись на інформацію мешканців Приморського району Запорізької області, оприлюднив імена затриманих рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.