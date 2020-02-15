РФ затримала в Азовському морі судно з українськими рибалками

Співробітники «прикордонного управління ФСБ РФ по Криму» затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту без документів, що посвідчують особу. Про це повідомляє УП.

За даними російських силовиків, капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися, інформує російський «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу «прикордонного управління ФСБ по республіці Крим».

За даними російських силовиків, капітан судна не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися.

Як заявили прикордонники, в ході огляду корабля було виявлено понад 290 примірників камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову. При цьому суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право видобутку (вилов) водних біологічних ресурсів, у затриманих були відсутні, зазначили у відомстві.

Відзначається, що судно і рибалки доставлені в порт Керчі для з’ясування обставин.

Пізніше так звана «кримський омбудсмен» Лариса Опанасюк сказала «Інтерфаксу», що поки команда корабля затримана на 48 години до з’ясування обставин. Вона підтвердила, що рибалки не підкорялися вимогам прикордонників і у них не було документів.

Пізніше пресслужба розповсюдила відео допиту, на якому капітан судна визнає факт незаконного вилову камбали-калкана і заявляє, що співробітники прикордонслужби ФСБ РФ не чинили на нього психологічного тиску.

Судно вийшло в Азовське море з села в Запорізькій області України. «Вийшли з села Райнівка Приморського району», – сказав капітан.