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Зеленський заговорив про повернення 200 ув'язнених українців

Соломія Головіна

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Українська влада веде переговори про повернення 200 ув’язнених Росією українців. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в Мюнхені, повідомляє Європейська правда.

 

Він розповів, що після «нормандського» саміту в Парижі, кількість жертв серед українців спершу знизилася, проте згодом вона знову зросла у січні.

«Було дуже боляче. І що ти робиш, ти починаєш продовжувати діалог, я не думав про дипломатію, ми просто дзвонимо всім колегам, всім представникам, лідерам нормандської четвірки, проговорюємо, давайте заспокоїмось. Зменшуються постріли. Ми домовилися про два великі треки обміну. Практично домовилися, і дійсно зараз говоримо про повернення 200 українців», – сказав він.

«Це великий трек і не тому, що це ми повертаємо когось додому, їх чекають просто їхні сім’ї», – додав президент.

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