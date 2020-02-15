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Зеленський дав «добро» на спільний контроль кордону з представниками ОРДЛО

Соломія Головіна

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Україна погоджується на спільний контроль ділянки кордону із представниками ОРДЛО як умову для проведення місцевих виборів на Донбасі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в Мюнхені, повідомляє «Європейська правда».

 

Зеленський знову повідомив, що Україна виходить із пропозицією проводити розведення за новим принципом, що дозволить звільнити від військової техніки сектори Донбасу, але для виборів важливо також мати контроль за кордоном.

З його слів, розглядається можливість спільного контролю. «Там будуть українці, представники окупованих територій та ОБСЄ», – пояснив він.

Президент не уточнив можливий сценарій відбору «представників окупованих територій», але наголосив, що Україна переконує партнерів по «мінським переговорам» погодити такий варіант.

«Це питання я піднімав на «нормандській зустрічі» і воно обговорюється в Мінську», – заявив він.

«Ми не будемо проводити вибори без контролю за кордоном», – підкреслив Зеленський.

Він підтвердив намір провести місцеві вибори на окупованих територіях сходу вже восени цьогоріч.

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