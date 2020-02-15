На Львівщині п’яний чоловік влаштував дебош у потязі і зламав ніс поліцейському

На Львівщині правоохоронці затримали 41-річного мешканця Стрийського району, який побив пасажира потягу та напав на поліцейського. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, 14 лютого близько 18:00 год. поліцейським надійшло повідомлення про те, що в електротязі сполученням «Львів– Стрий» чоловік поводить себе агресивно та перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група прибули на залізничну станцію «Розвадів», припинили правопорушення та доставили 41-річного мешканця Стрийського району до лікарні на освідчення.

Попередньо встановлено, що чоловік конфліктував у вагоні потягу з іншими пасажирами, а також наніс тілесне ушкодження 32-річному мешканцю Стрийського району.

Правопорушника доставили у лікарню для медичного освідчення на стан сп’яніння.

Перебуваючи в приймальному покої, чоловік і надалі поводився неадекватно, на зауваження правоохоронців не реагував та заподіяв капітану поліції тілесні ушкодження, вдаривши його кулаком в обличчя.

Працівника Миколаївського відділення поліції госпіталізовано з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом спинки носа, струс головного мозку.

Жителя Стрийщини затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.