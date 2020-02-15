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Євробачення-2020. Нині відбудеться другий півфінал нацвідбору

Соломія Головіна

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Сьогодні, 15 лютого, відбудеться другий півфінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». На сцені виступлять восьмеро учасників зі своїми музичними хітами. Про це повідомляє UA:Перший.

 

Порядок їхніх виступів визначили результати жеребкування:

гурт MOONZOO feat. F.M.F. Sure – пісня «Maze»;

FO SHO – пісня «BLCK SQR»;

Еліна Іващенко – пісня «Get up»;

Олександр Порядинський – пісня «Savior»;

співачка GARNA – пісня «Who We Are?»;

співак KHAYAT – пісня «Call for love»;

David Axelrod – пісня «Horizon»;

гурт TVORCHI – пісня «Bonfire».

Також у межах концерту виступлять гурт THE HARDKISS, учасниця від України на Дитячому Євробаченні-2019 Софія Іванько й представник Чехії на Євробаченні-2020 Бенні Крісто.

Обрати представника від України на Євробачення-2020 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і суддів (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

UA: Суспільне мовлення транслюватиме шоу наживо. Початок другого півфіналу о 19:00 год. Побачити прямий ефір другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 глядачі зможуть на суспільних телеканалах UA: ПЕРШИЙ і UA: КУЛЬТУРА.

На регіональних телеканалах Суспільного мовника дивіться повтор наступного дня — у неділю, 16 лютого, о 19:55 год.

Нагадаємо, 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. За можливість представити Україну в Нідерландах спершу боролися 16 конкурсантів, з повним переліком можна ознайомитися тут.

Переможцями першого півфіналу стали: За KRUTЬ, Go-A, Jerry Heil. У другому турі також визначать трьох фіналістів.

Також варто зауважити, що тепер учасником Національного відбору може бути виконавець або колектив, який не виступав на території РФ з 2014 року, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.

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