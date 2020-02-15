Євробачення-2020. Нині відбудеться другий півфінал нацвідбору

Сьогодні, 15 лютого, відбудеться другий півфінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». На сцені виступлять восьмеро учасників зі своїми музичними хітами. Про це повідомляє UA:Перший.
Порядок їхніх виступів визначили результати жеребкування:
гурт MOONZOO feat. F.M.F. Sure – пісня «Maze»;
FO SHO – пісня «BLCK SQR»;
Еліна Іващенко – пісня «Get up»;
Олександр Порядинський – пісня «Savior»;
співачка GARNA – пісня «Who We Are?»;
співак KHAYAT – пісня «Call for love»;
David Axelrod – пісня «Horizon»;
гурт TVORCHI – пісня «Bonfire».
Також у межах концерту виступлять гурт THE HARDKISS, учасниця від України на Дитячому Євробаченні-2019 Софія Іванько й представник Чехії на Євробаченні-2020 Бенні Крісто.
Обрати представника від України на Євробачення-2020 глядачі зможуть за правилами голосування. Результати голосування глядачів (50%) і суддів (50%) додадуть і за підсумками сформують рейтингову таблицю. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.
UA: Суспільне мовлення транслюватиме шоу наживо. Початок другого півфіналу о 19:00 год. Побачити прямий ефір другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020 глядачі зможуть на суспільних телеканалах UA: ПЕРШИЙ і UA: КУЛЬТУРА.
На регіональних телеканалах Суспільного мовника дивіться повтор наступного дня — у неділю, 16 лютого, о 19:55 год.
Нагадаємо, 22 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення-2020. За можливість представити Україну в Нідерландах спершу боролися 16 конкурсантів, з повним переліком можна ознайомитися тут.
Переможцями першого півфіналу стали: За KRUTЬ, Go-A, Jerry Heil. У другому турі також визначать трьох фіналістів.
Також варто зауважити, що тепер учасником Національного відбору може бути виконавець або колектив, який не виступав на території РФ з 2014 року, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України.
Соломія Головіна