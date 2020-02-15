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Доба на Донбасі: поранено українського бійця

Соломія Головіна

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Минулої доби, 14 лютого, на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Як зазначається, 14 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по нашим позиціям із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив п’ять обстрілів по нашим позиціям, а саме: неподалік Красногорівки – з міномету 120 мм противник випустив 12 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів; двічі поруч з Лебединським – з 82-мм міномету – 8 мін, а також з гранатометів різних систем; в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів; поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: двічі поруч з Новолуганським – з міномету калібру 82 мм – 7 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; три рази неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм – 20 мін та 82-мм міномету- 14 мін; поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомету – 2 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 120 мм – 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

При цьому зазначається, що 14 лютого від  ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

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