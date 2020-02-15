Через захоплення ФСБшниками судна з українськими рибалками відкрили кримінал

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного захоплення «співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії» українського судна з рибалками. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прессекретар прокуратури АРК Катерина Діденко.

«Сьогодні, 15 лютого 2020 року, під процесуальним керівництвом прокуратури автономії ГУНП в АР Крим та м. Севастополя розпочато кримінальне провадження за статтями 146 та 278 КК України за фактом незаконного захоплення «співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії» українського судна з чотирма особами на борту», – написала вона.

Слідством встановлено, що окупаційні «правоохоронці» 15 лютого в західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибаками на борту. Разом із судном їх відвезли до порту окупованої Керчі.