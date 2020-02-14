Всесвітньо відома мережа Radisson Group хоче збудувати у Львові готель

Міжнародна компанія Raiffeisen Property Holding International & Radisson Hotel Group планує збудувати у Львові готель. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мер Львова зазначив, що місто шукатиме ділянки, які найліпше підійдуть для будівництва готелю та незабаром надасть свої пропозиції.

Своєю чергою представники Raiffeisen Property Holding International & Radisson відзначили, що вбачають у Львові нові можливості для співпраці.

«Ідея з готелем Radisson Blu у нас з’явилась із будівництвом у Києві. Ми захотіли зробити подібне у багатьох інших містах. Ми знаємо про цей бізнес, і знаємо, що ми беремо на себе. У Львові ми шукаємо нові можливості», – додав генеральний директор групи Чарлі Пфеффер

Довідка про Property Holding International (RPHI):

Дочірньою компанією 100% RBI є Центр компетенцій нерухомості Райффайзен Банку Інтернешнл. RPHI розробляє та управляє об’єктами нерухомості в Австрії, Центральній та Східній Європі, які довгостроково стабільні за вартістю і не залежать від відповідних ринкових умов. Спектр послуг RPHI включає внутрішні розробки, а також комплексні послуги з нерухомості. Спочатку спеціалізуючись на офісних будівлях, RPHI тепер також має портфоліо в секторі житлового будівництва. Успішні розробки характеризуються позачасовою, привабливою архітектурою, енергоефективними та економічними з точки зору експлуатаційних витрат. Усі нові розробки з 2011 року отримали сертифікати зеленого будівництва (від ÖGNI, DGNB або LEED).

Успішні проекти включають офісний комплекс Expo 2000 у Софії, готель Radisson Blu у центрі Києва, багатоквартирний будинок ANTON у Відні та найвищий будинок у Румунії, SkyTower у Бухаресті.