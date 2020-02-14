В обмінниках Львова дешевшають долар та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара. Станом на 14 лютого американська валюта подешевшала на 2 копійки і встановлена на позначці 24,47 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 14 копійок і встановлений на рівні 26.58 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість у обмінниках Львова долар та євро навпаки подешевшали. Так, за американський долар зараз дають в середньому 24.30 грн (-5 коп.), а купують по 24.52 грн (-3 коп.).

Натомість за євро в середньому дають по 26.35 (-10 коп), а продають по 26.70 грн (-15 коп.).

Злотий по 6.17 – 6.26 грн відповідно.