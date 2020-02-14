У Львові для подружніх пар учасників АТО/ООС проведуть майстер-клас з вальсу

Сьогодні, у День святого Валентина, для подружніх пар учасників АТО/ООС організовують у Львові майстер-клас з вальсу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Подружні пари учасників АТО/ООС та бійців-добровольців АТО зустрінуться у Будинку воїна (вул. Короленка, 1а) сьогодні, 14 лютого. Тут о 17:00 год. проведуть майстер-клас з вальсу, а також відбудеться виступ Народного ансамблю пісні і танцю «Черемош» ЛНУ ім. Франка.

Зазначимо, що захід передбачає присутність 130 пар.