У «Львівелектротрансі» розповіли, чому на вулиці Мушака трамвай зійшов з рейок

Вчора ввечері, 13 лютого, у Львові вулиці Мушака трамвай №9 зійшов з колії. У «Львівелектротрансі» пояснили причини інциденту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», на місце події оперативно виїхала аварійна бригада технічної допомоги, а під час інциденту ніхто не постраждав.

«В процесі експлуатації тріснула кузовна тяга, що призвело до згину трамвая та виходу з колії. Дефект неможливо було визначити завчасно, оскільки тяга знаходиться в кузові. Наразі вагон знаходиться в депо, де проводяться роботи над усуненням недоліків», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, у Львівелектротрансі» нещодавно повідомляли, що трамваї і тролейбуси стали менше ламатись.

Фото: ЛМР