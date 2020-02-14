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Суд відібрав комунальну ділянку, виділену доньці депутата Мостиської міськради

Наталя Дуляба

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Львівський апеляційний суд постановив повернути Мостиській міській раді земельну ділянку, яку в умовах конфлікту інтересів надали у власність доньці депутата мерії для будівництва житла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Ідеться про земельну ділянку площею 0,10 га у Мостиськах, призначену для будівництва та обслуговування житлового будинку. Її вартість становить 136 000 грн.

Цю ділянку сесія Мостиської міськради віддала у власність громадянці, яка є донькою депутата ради.

У коментарі Львівському порталу речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко зазначила, що незважаючи на конфлікт інтересів, депутат голосував «за» виділення землі своїй доньці. Відтак прокуратура звернулась до суду, щоб витребувати землю із приватної власності.

«На етапі апеляції, коли прокуратура витребовувала земельну ділянку із незаконного володіння і скасовувала право власності, стало відомо, що громадянка продала землю третій особі. Власне, від цієї третьої особи ділянку відібрали та повернули у власність громади», – пояснила Юлія Шевченко.

Наприкінці жовтня 2019 року Львівський апеляційний суд повністю задоволив позовну заяву Городоцької місцевої прокуратури до Мостиської міської ради та третіх осіб і визнав незаконним рішення органу місцевого самоврядування.

А станом на кінець січня згадану земельну ділянку повернули назад у власність Мостиської міськради.

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