Стрітення у Львові. Чотири храми відзначатимуть престольний празник

Завтра, 15 лютого, на свято Стрітення Господнього свій престольний празник відзначатимуть 4 храми Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Саме цим святом завершується різдвяний цикл. Стрітення, як і Різдво, належить до 12-ти найбільших свят церковного року.

На Стрітення Господнє у Львові свій престольний празник відзначають такі святині:

УГКЦ

Військовий храм Стрітення Господнього (вул. Батуринська 1, бічна вулиці Клепарівської). 10:00 год. – Архиєрейська Божественна Літургія. Богослужіння очолить куріальний єпископ Києво-Галицького Верховного Архиєпископа і титулярний єпископ Зиґрісу Владика Степан (Сус). 11:20 год. – заупокійна молитва та покладання квітів біля пам’ятника героям афганцям, що знаходиться біля храму.

Храм Стрітення Господнього Українського Католицького Університету (вул. Свенціцького, 17) 12:00 год. – Божественна Літургія. 13:20 – 15:30 год. – урочиста частина.

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