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Стрітення у Львові. Чотири храми відзначатимуть престольний празник

Соломія Головіна

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Завтра, 15 лютого, на свято Стрітення Господнього свій престольний празник відзначатимуть 4 храми Львова.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Саме цим святом завершується різдвяний цикл. Стрітення, як і Різдво, належить до 12-ти найбільших свят церковного року.

На Стрітення Господнє у Львові свій престольний празник відзначають такі святині:

УГКЦ

  • Військовий храм Стрітення Господнього (вул. Батуринська 1, бічна вулиці Клепарівської). 10:00 год. – Архиєрейська Божественна Літургія. Богослужіння очолить куріальний єпископ Києво-Галицького Верховного Архиєпископа і титулярний єпископ Зиґрісу Владика Степан (Сус). 11:20 год. – заупокійна молитва та покладання квітів біля пам’ятника героям афганцям, що знаходиться біля храму.
  • Храм Стрітення Господнього Українського Католицького Університету (вул. Свенціцького, 17) 12:00 год. – Божественна Літургія. 13:20 – 15:30 год. – урочиста частина.

ПЦУ

  • Стрітення ГНІХ (вул. Княгині Ольги, 5). 11:00 год. – Божественна Літургія. Богослужіння очолить старший за роками служіння священик. Опісля відбудеться освячення води та свічок
  • Стрітення ГНІХ (вул. вул. В. Великого, 14). 10:00 год. – освячення води та окроплення святою водою вірних 10:30 год. – акафіст Стрітенню Господньому. 11:00 год. – Божественна Літургія. Богослужіння очолить Львівський міський благочинний митр. прот. Ярослав Дуда.

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