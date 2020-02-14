Офіс президента судитиметься з журналістами через сюжет про Зеленського

Офіс президента України вимагає від програми розслідувань «Схеми» спростувати дані про візит Володимира Зеленського до Оману, позаяк вони не відповідають дійсності. Про це повідомили в Офісі президента України, передає Львівський портал.

Офіс президента України заявляє, що інформація, викладена у сюжеті програми «Схеми» про зустріч президента України з російським високопосадовцем, яка нібито відбулась в Омані, цілком і повністю не відповідає дійсності.

Також у відомстві наголошують, що Президент України ніколи в житті не зустрічався (особисто чи в межах міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з Миколою Патрушевим.

«Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних «джерел», яке є у випуску програми «Схеми», Офіс президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою. Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти у межах інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку», – зазначили в ОПУ.

Також в Офісі звернулись до суспільного мовника – телеканал «UA: Перший» з проханням звернути увагу на розповсюдження в його ефірі інформації, що не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю.