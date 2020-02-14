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На кордоні з Польщею у автівці виявили 150 кг контрабандного сиру

Соломія Головіна

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У пункті пропуску «Угринів – Долгобичув» митники під час огляду мікроавтобуса виявили незадекларовану велику партію сиру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Так, у багажному відсіку серед особистих речей митники знайшли 150 кг сиру.

«Виявлені товари належать до першої – двадцять четвертої групи УКТ ЗЕД. Згідно з  митним законодавством громадянам забороняється  ввозити для вільного обігу товари, що класифікуються в цих групах у будь-яких обсягах. Товар, що в межах норми  (не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів, кожного найменування на одну особу) пропущено, решту –вилучено», – інформують митники.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 471 МКУ. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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