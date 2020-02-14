Львів’ян запрошують на зірковий вечір за творами Шевченка

У Львівській національній філармонії відбудеться зірковий літературно-музичний вечір за творами Тараса Шевченка. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

У програмі – твори на вірші Тараса Шевченка, українські народні пісні та думи.

«Поезія Тараса Григоровича Шевченка впродовж років правдива і без дефектів. Кобзар приніс з собою в українську літературу «слово нове», новий світ поезії, неповторні образи, картини й барви, небачене раніше багатство й широчінь тем, ідей, мотивів, жанрових форм, вивів українську літературу на шлях реалізму й народності», — говорять організатори.

У заході візьме участь Євген Нищук — народний артист України, ексміністр культури України; Анатолій Хостікоєв — легенда театру і кіно; Раїса Недашківська — народна артистка України; Федір Стригун — народний артист України; Анатолій Паламаренко — легенда українського художнього слова; Георгій Хостікоєв — артист театру і кіно; Марія Матіос — українська письменниця; Квартет «Львів’янки».

Концерт відбудеться 14 березня, о 18.00. Квитки можна придбати тут: Karabas